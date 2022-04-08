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Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı

Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı.

Politika 08.04.2022, 01:02
Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı

Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve yapılan oylamada teklif kabul edildi ve yasalaştı.

Kabul edilen maddelere göre, reklam yasağı olanlara reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları gider olarak kabul edilmeyecek.

Diş hekimleri ve hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergi tahsil edilecek.

Defter ve kayıtlar üzerinde hile, tahrif yapanlar ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezalarının üst sınırı 5 yıla çıkartılıyor.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın üst sınırı 8 yıl olacak.

Seyahat acentelerinin 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında, 2022 yılı için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınıyor.

Muhtarlara ek ödeme yapılarak verilen ödeneğin asgari ücret seviyesine çıkartılıyor.

İmalat sanayi ve turizmde yatırım teşvik sahibi mükelleflerinin vergi müstesnası 2025’e uzatılıyor

İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar KDV’den müstesna olacak.

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10’u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek.

Hazine taşınmazlarının, Devlet İhale Kanunu ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre yapılan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019’dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

Doktor ve diş hekimlerinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda mecburi hizmetleri kaldırılıyor.

Korona virüsün etkilerini bertaraf etmek amacıyla 01/03/2020 ile 30/06/2020 tarihleri arasında işyeri kira bedelini ödenmemesinin kira sözleşmesi feshi ve tahliye sebebi olamayacak.

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