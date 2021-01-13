Hayati Yazıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘sözde cumhurbaşkanı’ yanıtı: "Aziz millete hakarettir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Kılıçdaroğulu’nun ‘sözde cumhurbaşkanı’ sözlerini eleştirerek, “Bütün kelimeleri Türkçe de buna karşı kullanmak bile yeterli değil. Çok vahim bir durum, bu aynı zamanda aziz millete de hakarettir” dedi.

AK Parti Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi, Başpınar Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Partililer yağmura rağmen yoğun kongreye katılım gösterdi. Dakikalar öncesinden salona gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile partileri lehine tezahüratlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerine ortak canlı bağlantı ile vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Kırıkkale’den ilk seçimlerdeki gibi büyük bir başarı beklediklerini söyledi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘sözde cumhurbaşkanı’ sözlerini eleştirdi.

"Aziz millete hakarettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifade edilen “sözde cumhurbaşkanı” sözünün aziz millete hakaret olduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı demokraside hamle yapmış, yenilik sistemini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile inşa etmiş, referandumda milletin onayından geçirmiş ve onun seçimlerde Cumhurbaşkanı seçimiyle 2018’de icra planına uymuş. Doğrudan doğruya milletin seçtiği görev ve yetki verdiği onayladığı anayasaya göre Cumhurbaşkanı yani herkesin başkanı sıfatını taktim ettiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına adam ne diyor gördünüz değil mi? Sözde. Tahsil edici bütün kelimeleri Türkçe’de buna karşı kullanmak bile yeterli değil. Çok vahim bir durum bu aynı zamanda aziz millete de hakarettir. Dolayısıyla hiç bir şey üretemeyenler kafası küfürle dolu olur.”

"Kimsenin dayatmaya hakkı yoktur"

Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara da değinen Yazıcı, “Önümüzde 2023 seçimleri var. Çok kıymetli ve çok anlamlı çünkü Cumhuriyet milletin en anlamlı kazanımıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşu 100. yılına tekabül ediyor, 2023. Bu manada anlamlı. Önemlidir hayati derecede. Türkiye’nin bir duraksamaya, duraksamaya bağlı geri düşmeye asla tahammülü yoktur. Bu bakımdan gece-gündüz demeden hedefe odaklanmalıyız. Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına yönelik oradan bir eylem gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’u temsil eden teşkilatıyla orada görüntü veriyor. Bu onaylanabilir davranış mı? Eleştiriye gösteriye saygımız sonsuz. Vatandaş eleştirir, gösteri de yapar ama hiç kimsenin dayatma hakkı yoktur. Gösterinin bittiği yerde gösteri hakkının kullanılmasından öte yapılanlar dayatmadır. Bu bir hak değildir” ifadesini kullandı.

Kongreye AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Yapılan kongrede Kırıkkale İl Başkanlığı görevine Mustafa Kaplan seçildi.