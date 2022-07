Hayati Yazıcı: "Bir hekim yatakta olan hastasını bırakarak protestoya giremez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir göreve protestoya giremez" dedi

Konya’da öldürülen doktorun ardından sağlıkçıların protesto yapması hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "O alana girmem, tecrübeli bir siyasetçiyim doğru değil o alana girmem. Elbette ki demokratik ülkelerde hukukun egemen olduğu ülkelerde hukuk kurallarının içerisinde olduğu ülkelerde her vatandaşın kanunlar çerçevesinde gösteri yapma protesto etme hakkı vardır. Ama bunun ölçülü olması lazım. Her hak ölçülülük kriterine göre kullanılır, yani bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir göreve protestoya giremez, girmemesi gerekir. Bana göre o mesleğin etik kuralları ile bağdaşmaz. Bunları zorlayan, bunları yok sayan gerek bireysel gerekse örgütsel yapılar varsa bunlar yanlış yapıyor demektir. Ama bunun ötesinde başta da ifade ettim protesto edebilir, eleştirisini ortaya koyabilir bununla ilgili hizmetin yürümesini özellikle acil sağlık hizmetinin yürümesini engelleyecek bir eylem, etüdün içerisinde olamaz, bu mesleğin özü ile bağdaşmaz. Elbette ki en son Konya’da vuku bulan olayı lanetliyoruz, kınıyoruz. Her insan yaşama hakkına sahiptir. Hele hele hekimlerimizin mesleklerini icra etmeleri dolayısıyla şiddete ve hayatlarıyla ödeyecekleri şekilde bir eyleme maruz kalmaları kabul edilebilir bir tutum değil, tolere edilebilir bir tutum değil. Bunu hepimiz kınıyoruz. Bu sadece hekimlerimize özgü değil, millet olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimiz kınıyoruz. Olaya ben bu perspektifle bakıyorum. Haklar, özgürlükler ölçülülük kriterine göre ölçülülük hukukta çok önemli bir kavramdır. Hem bizim hiç hukukumuzda hem de yargı için kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ölçülülük hak ve özgürlüklerin kullanımı bakımından temel belirleyici bir kural olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Hukuk; var olan sorunları giderici, devam ediyorsa onları önleyici kuralları getirmek için vardır. Eksiğimiz varsa olabilir yani her şeyi düzenledik hiçbir eksik yok diyecek durumda değiliz. Eksiklikler varsa derlenip toparlanır, şayet cezanın düşüklüğü yaptırım itibariyle bu eylemleri özendiriyorsa bunun önü kapanır. Hukuk devletinin gereğidir, hukuk Devleti’nin yönetenlerin de görevidir diyoruz" şeklinde konuştu.

