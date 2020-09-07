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Hatay’daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BAŞLAYAN VE ANTAKYA İLÇESİNE DE SIÇRAYAN ORMAN YANGININA, KARŞI ATEŞ TEKNİĞİYLE MÜDAHALE EDİLİYOR. TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ İSE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEMEYE DEVAM EDİYOR.
Politika 07.09.2020, 02:11
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise söndürme çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.
Önceki gün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediyor.
Akşam saatlerinde Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından yangın alanlarında incelemelerini sürdürüyor.
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