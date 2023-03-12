Hatay’daki dini kanaat önderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ziyaret ettiği bölgenin dini kanaat önderlerinden Alevi İslam Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Allah’ın inayeti ve sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak” dedi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Er veya geç bunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay’daki faaliyetlerine devam ediyor.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’na giden Akar, burada Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı tarafından kurulan seyyar çamaşırhane, banyo ve tuvalet ile fırın ve mutfağın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Bir öğünde 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mutfak ile 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında incelemelerde bulunan Akar, depremzedelere yapılan yemek dağıtımını takip etti, vatandaşların taleplerini dinledi. Mehmetçiğin desteğinden dolayı teşekkür eden depremzedeler, “Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Mehmetçik Okulunu ziyaret eden Akar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Anaokulundan üniversiteye hazırlık kurslarına kadar her seviyede eğitimin verildiği okulda 966 öğrenci eğitim gördüğü belirtildi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Akar, oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi

Bakan Akar daha sonra bölgenin dini kanaat önderlerinden Alevi İslam... Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak’a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretinden dolayı Bakan Akar’a teşekkür eden Eskiocak, "Hükümetimiz her şeyi anında yapıyor. Sayenizde yaralarımız kısa sürede sarılacak. Yüce Allah yaptıklarınızdan dolayı sizleri muvaffak etsin. Bu ülke uğruna canımızı feda etmeye hazırız" diye konuştu.

Bakan Akar da "Yaraları sarmak, milletimize hizmet etmek boynumuzun borcu. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlıklar, kurum kuruluşlar, devletimiz, milletimiz bütün 85 milyon ayakta. İlk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Çalışmalarda epey mesafe kat ettik. Devlet tüm imkanlarını deprem bölgesinde seferber etti. Kederde, kıvançta biriz beraberiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. 85 milyon bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Akar’ın telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Eskiocak, saygılarını ileterek, "Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı bizimle olduktan sonra Allah’ın inayeti, sizin sayenizde bizim sorunumuz kalmayacak. Cenab-ı Allah sizi muvaffak etsin. Allah sizi, tüm milletimizi, ülkemizi korusun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, "Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Er veya geç bunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile kurulumu devam eden "Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti"nde de incelemelerde bulundu.

Akar, 2 bin kişilik konteyner kentin kurulum çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, işçilerle sohbet ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kurulumu devam eden konteynerlerin içinde yatak, duş ve tuvalet bulunuyor. (MKM-