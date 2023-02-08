Hatay’da deprem bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada eşine az rastlanır iki depreme maruz kaldık. Deprem 13.5 milyon insanın yaşadığı alanda etkili oldu. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı atacağız, k

Hatay’da deprem bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada eşine az rastlanır iki depreme maruz kaldık. Deprem 13.5 milyon insanın yaşadığı alanda etkili oldu. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Gereken her adımı atacağız, kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.