Hatay’da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi çerçevesinde oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar, duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi çerçevesinde oy verme işlemi, tüm kentlerde olduğu gibi Hatay’da da başladı. Vatandaşlar, hasarsız olan okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan 167 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu. Erken saatlerde sandıkların başına gelen görevliler yeminlerini ettikten sonra hazırlıklarını yapıp seçmenleri beklemeye başladı. Saatler 08.00’ı gösterdiğinde Hataylılar oy vermeye başladı. Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçede ve alt yolda olmak üzere toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı. Birbirlerine sarılan vatandaşların gözlerinin dolduğu zaman zaman ağladıkları görüldü. Hatay’da ilk seçimde 3 bin 52 sandıkta, 1 milyon 62 bin 886 seçmenden, 883 bin 992’si oy vermişti.

"Oyumu kullanmaya geldim"

Oyunu kullanan Mehmet Şahut, "Mersin Anamur’dan oyumu kullanmak için geldim. Şehrimi bu şekilde gördüğüm zaman daha kötü oluyorum. Zor durumda olduğum halde oyumu kullanmaya geldim. İnşallah memleketim düzelir, buna inanıyorum" dedi.

"Vatandaşlık görevimiz"

Oyunu veren Esen Adadetepe ise, "Enkaz altından 2 çocuğumla çıktım. Şehrimize her zaman geliriz. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlık görevimiz. Komşularımızı gördük ama yine bekleyeceğiz. Şehir kurulsa bile acımız büyük" diye konuştu.