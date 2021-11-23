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Hatay Belediye Başkanı Savaş: “Gazimağusa da hazır olduğunda Hatay ile KKTC arasındaki deniz ulaşımı başlayacak”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Gazimağusa da hazır olduğunda aynı zamanda uluslararası karasularında insan taşımacılığıyla ilgili izinlerin alınmasının ardından Hatay ile KKTC arasındaki deniz ulaşımının başlayacağını söyledi.

Politika 23.11.2021, 10:09
Hatay Belediye Başkanı Savaş: “Gazimağusa da hazır olduğunda Hatay ile KKTC arasındaki deniz ulaşımı başlayacak”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ziyaret eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Gazimağusa da hazır olduğunda aynı zamanda uluslararası karasularında insan taşımacılığıyla ilgili izinlerin alınmasının ardından Hatay ile KKTC arasındaki deniz ulaşımının başlayacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Heyette yer alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş KKTC ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Savaş yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağları güçlendirmek ekonomik konularda yeni açılımlar yapıp birbirimize destek olmak, bununla birlikte proje arayışları, kültürel ve sosyal birlikteliği sağlamak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizle daha fazla birlikte olmak amacıyla bu toplantıyı yaptık. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi, hem belediye başkanları hem genel başkanımız başta olmak üzere genel merkezimiz hep birlikte daha fazla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlik olmaya gayret edeceğiz’’ dedi.

Üç dönemdir Hatay’da önce Antakya Belediye Başkanlığı yaptığını belirten Savaş, “Hatay’da iki dönemdir de büyük şehir belediye başkanıyım. Yıllardır bizim çok önemli bir hasretimiz vardı. Bir deniz ulaşımı ile KKTC’ye gelip giden insanlarımıza ekonomik anlamda daha rahat bir seyahat sağlamak, aynı zamanda geliş gidişlerdeki verilen ekstra para yükünden onları kurtarmak için beş yıldır uğraştığımız deniz otobüsü konusunun nihayetine geldik” şeklinde konuştu.

“Hatay ile KKTC arasındaki deniz ulaşımı başlayacak”

Hatay’daki Arsuz Limanı’nın iki gün önce Türkiye’nin deniz hudut kapısı olarak tescillendiğini ve tescilin resmi gazetede yayınladığını belirten Savaş, “Oradaki mevcut olan alanda binamızı yaptık ve resmi izinlerini aldık. Şu anda hem KKTC’den hem Orta Doğu’daki bir ülkeden Antalya’ya kadar rahat rahat deniz ulaşımından faydalanma imkanına sahibiz. Gazimağusa da hazır olduğunda aynı zamanda uluslararası karasularında insan taşımacılığıyla ilgili izinler tekrar başladığında inşallah bizim Hatay ile KKTC arasındaki deniz ulaşımı start verilecektir” diye konuştu.

“Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü hem burada çalışan işçilerimiz hem öğrencilerimiz, sadece Hatay değil Hatay’a yakın illerimizdeki öğrencilerimiz çok daha ucuz imkanlarla KKTC’ye seyahat imkanı bulacaktır” ifadelerini kullanan Savaş, söz konusu seferlerin en kısa zamanda başlayacağını belirtti.

KKTC ziyaretini değerlendiren Savaş, “Bu CHP olarak ikinci temasımız, bu temasları sıklaştırarak da buradaki kardeşlerimizin hem tanınırlığına hem ekonomilerine hem de gelişimine ve uluslararası alanda güçlü bir şekilde anılmalarına katkı sağlarız diye düşünüyoruz” dedi.

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