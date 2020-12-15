Hasan Öztürk yazdı: Çok yaşa Azerbaycan… Kuzeyinle, güneyinle

İşte Hasan Öztürk'ün yazısı:

Diyor ki bir Şii din adamı, “İran Dış İşleri Bakanı’na sordum. Karabağ meselesinde, Azerbaycan ve Türkiye tarafında değil de neden Ermenistan’ın tarafında yer aldınız?” Bana dedi ki: ‘Ermenistan Türkiye ile Türk dünyası arasına set çektiği için onlara destek verdik.’ Keşke sormasaydım..!”

İRAN KARABAĞ’IN ÖZGÜRLEŞMESİNE HEP KARŞI

Azerbaycan 30 yıllık işgali sona erdirmek için başlattığı harekatta Ermenistan ordusu ile değil en az bir o kadar da “çetelerle” mücadele etti.

O çeteleri Karabağ’a yönlendiren devletlerden biri İran’dı. İran, Karabağ’ın özgürleştirilmesine siyaseten ve stratejik olarak başından bu yana karşı çıktı. Suriye’deki PKK’lıların kara yolu ile Karabağ’a geçişini bile planladı, sınırlarını açtı.

Zaten Ermenistan’ın Karabağ işgali sırasında da İran aynı tavırdaydı.

Bugün anlıyoruz ki İran’ın Azerbaycan’ın öz toprağı olan Karabağ’ı yeniden özgürleştirmesi, İran’ı ziyadesiyle rahatsız etmiş, ediyor..!

İRAN AZERBAYCANI’NDA EN AZ 30 MİLYON AZERBAYCAN TÜRK’Ü VAR

“İran Azerbaycan’ı” dediğimiz bir bölge var. Kuzey Batı İran diye de tanımlanabilir. Tebriz’in merkez olduğu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Ve ben diyeyim 30 milyon siz deyin 35 milyon Azerbaycan Türk’ü İran Azerbaycan’ında yaşıyor. Azerbaycan ile sınırı ise Aras Nehri belirliyor.

Karabağ özgürleştirilirken Aras’ın güneyinde kalan Azerbaycan Türkleri nehir kıyısında toplanıp, nehrin kuzeyindeki Azerbaycan askerlerine lehte tezahürat yapıyorlardı, hatırlıyor olmalısınız. Çünkü Aras’ın coğrafi olarak ayırdığı insanlar aslında kardeş. Aslında aynı. Tıpkı, bizim Suriye sınırındaki Mürşitpınar sınır kapısının güneyinde ve kuzeyinde kalanlar gibi. Tıpkı Nusaybin ile Kamışlı’dakiler gibi. Ceylanpınar’dakilerle Resulayn’dakiler gibi.

Diyebilirsiniz ki Edirne Karaağaç ile, Kastanies (Kestanelik) öyle değil. Edirne’dekiler Türk, Kestanelik’tekiler Yunan. Doğru sınırların belirlenmesinden sonra nüfus hareketleri olmuş ama Güney ve Kuzey Azerbaycan’da nüfus aynı; Azerbaycan Türk’ü.

TRAKTÖR TARAFTARININ HER MAÇ ÖNCESİ ATTIĞI SLOGANLARI, SÖYLEDİĞİ MARŞLARI DİNLEDİNİZ Mİ?

İran’ın birinci lig takımlarından birinin ismi Traktör. Kırmızı beyaz formaları var. Kendilerine “Kızıl Kurtlar” diyorlar. Traktör, Tebriz takımı ve dünyanın en ateşli taraftarlarına sahip. Traktör taraftarının bir özelliği daha var. Neredeyse her maçta hem Türkiye’ye hem Azerbaycan’a selam gönderen sloganlar, marşlar, şarkılar söylemeleri.

Örneğin, Elazığ- Malatya depremi olduğunda Traktör takımı taraftarları koskoca stadyumun tribünlerini doldurup hep bir ağızdan, “Başın sağ olsun Türkiye, çok yaşa Azerbaycan” diye dakikalarca tempo tuttu.

NARKOZ ETKİSİNDE KALMIŞ İRAN, BİLİNÇALTINI DIŞA VURUYOR FARK ETTİNİZ Mİ

Narkoz verilen ile alkol alanın hali bazen aynıdır. İkisinde de ayılırken “bilinçaltı” dışa vurur.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Bakü Azatlık Meydanı’nda okuduğu şiire verdiği tepki biraz da “bilinç altının dışa vurumu”dur.

Zira İran mollalar rejimi, İran Türklerinden, onların duruşundan fazlasıyla rahatsız.

Zarif’in “paniklemiş” tepkisinin altında biraz da bu neden var.

“Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş! O, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” ifadelerini kullanan Zarif, şecaat arz ederken sirkatin söyledi.

KORKMAYIN, SİZİN DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜZE SAYGIMIZ VAR

Türkiye, her vesile ile en üst perdeden “Hiçbir komşumuzun topraklarında gözümüz yok” diyor. Suriye’deki iç savaş ve sonrasında Türkiye’nin güvenliği için yapılan hayati operasyonlarda bile “Toprak bütünlüğüne” vurgu yapıldı.

Ama Erdoğan’ın okuduğu ve Azerbaycanlıların çok çok aşina olduğu şiirden İran rejimi rahatsız olmuşsa bunda da vardır bir hayır diyelim!

İran, Amerika’da Biden dönemi ile birlikte yeniden Obama’lı Amerika’nın ona tanıdığı imtiyazlara kavuşacağını hesap ederek yeniden bir hayalin peşine düşebilir. Ama gerçekleri daha fazla ıskalayamaz.

Traktör taraftarının hançeresini yırtarcasına haykırdığı gibi,

“Çok yaşa Azerbaycan…!” Kuzeyinle, güneyinle..!