Harkov Valisi Sinegubov: "Rus ordusu Harkov’a girdi"

Ukrayna’nın Harkov kentinin valisi Oleg Sinegubov, Ukrayna askeri ile Rus birlikleri arasında sabah saatlerine kadar şiddetli çatışma yaşandığını belirterek, "Rus ordusu Harkov savunma hattını aşıp şehre girdi. Sığınaktaki yerlerinizden ayrılmayın. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri operasyonu sürdürüyor" dedi.

Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus ordusu ve Ukrayna ordusu arasında sabah saatlerine kadar şiddetli çatışmalar yaşandı. Harkov Valisi Oleg Sinegubov sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, oluşturdukları savunma hattının aşıldığını, Rus askeri birliklerinin şehre girdiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Sinegubov açıklamasında, "Rus ordusu Harkov savunma hattını aşıp şehre girdi. Sığınaktaki yerlerinizden ayrılmayın. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri operasyonu sürdürüyor. Sivil vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.