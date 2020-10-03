Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi 5 Ekim’de kuruluyor
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İLE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA DÜZENLENECEK PROTOKOL KAPSAMINDA HAREKETLİLİK SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULUYOR. ULUSAL HAREKETLİLİĞİ ARTIRMAK AMACI İLE KURULACAK MERKEZİN PROTOKOLÜ, 5 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00’DA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ’NDE DÜZENLENECEK BASIN TOPLANTISI PROGRAMINDA İMZALANACAK.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında düzenlenecek protokol kapsamında Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi kuruluyor. Ulusal hareketliliği artırmak amacı ile kurulacak merkezin protokolü, 5 Ekim Pazartesi Günü saat 10.00’da Y.T.Ü Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenecek basın toplantısı programında imzalanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kent içi ve kentler arası ulaşım planlamasında, hizmet sunumunda, regülasyonlarda, erişebilirlikte daha bütüncül bir vizyon ve bu alana yönelik eylem planını oluşturmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Protokol hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Bakanlığımız ile Y.T.Ü. arasında yapılan işbirliği ile şehirlerimizde ulaşımın çehresini değiştiren, insanların kentsel ve ulusal düzeyde hareketlilik davranışlarını farklılaştıran bir unsun haline gelen hareketlilik sistemleri üzerine bilimsel çalışmalar yürütülecektir. Çevreci, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir bir hareketlilik sisteminin ulusal düzeyde kurulması için gerekli Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesi, yerli ve milli tasarım projelerinin üretilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Kurulacak merkezde, ulaşımda erişilebilirlik vizyonu çerçevesinde her adımda farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir ulaşım sistemi oluşturacaklarına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Hareket kabiliyeti sınırlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ulaşımda erişilebilirliği iyileştirmeye yönelik araştırma, geliştirme tasarım ve erişilebilirlik proje çalışmaları yürütülecektir” aktarımında bulundu.
İşbirliği kapsamında oluşturacakları sistemlerle vatandaşın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları Türkiye’ye kazandıracaklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Niyet ve eylemlerimizde ülkemize, geleceğimize insanımıza kolaylıklar sağlamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
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