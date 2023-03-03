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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete'de yayımlandı!
YSK'nın illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi.
Politika 03.03.2023, 16:09
Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından iletilen son nüfus bilgilerine göre, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı. Karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak açıklandı. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı belirtildi.