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Hamza Dağ Covid-19’a yakalandı

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE İZMİR MİLLETVEKİLİ HAMZA DAĞ, COVİD-19 TESTİNİN POZİTİF OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Politika 20.10.2020, 11:17
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Hamza Dağ Covid-19’a yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Covid-19’a yakalandı. Twitter hesabından açıklama yapan Dağ, "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesine başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

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