Hamas’tan Türkiye’ye taziye mesajı

Hamas, Bartın’daki maden kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde 41 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Türkiye’ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Hamas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Yapılan basın açıklamasında, Türk halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" denildi.