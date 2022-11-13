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Hamas’tan Türkiye’ye başsağlığı
Hamas, İstanbul’daki patlamayla ilgili başsağlığı dileyerek, Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduklarının belirtti.
Politika 13.11.2022, 20:37
Hamas, İstanbul’daki patlamayla ilgili başsağlığı dileyerek, Türk halkıyla tam dayanışma içinde olduklarının belirtti.
İstanbul’daki patlamanın ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da sivilleri hedef alan patlama şiddetle kınanarak, kardeş Türk halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi. Hamas, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.
İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.