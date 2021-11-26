Hamas, İngiltere’de terör örgütü ilan edildi

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Filistin İslami Direniş Hareketi’ni (Hamas) terör örgütü ilan etti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, daha önce Filistin’e bağlı Gazze Şeridi’ni kontrol eden askeri yapısı İngiltere tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) Birleşik Krallık’ta tamamen yasaklandığı ve terör örgütü ilan edildiğini duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, 19 Kasım Cuma günü Parlamentoya sunulan kararın parlamento tarafından onaylanmasıyla birlikte Hamas’ın bugünden itibaren terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı.

Hamas üyelerine ve destekçilerine 14 yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Bakanlık, bu karar ile Hamas üyelerinin veya gruba destek çağrısında bulunanların 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel yaptığı açıklamada, 19 Kasım’da Hamas’ın terör örgütü olarak ilan edilmesi için öneriyi parlamentoya taşıyacağını duyurmuş, "Hamas, kapsamlı ve gelişmiş silahlara erişim ve eğitim tesisleri de dahil olmak üzere önemli bir terörizm kapasitesine sahip. İngiliz hükümeti, nerede olursa olsun aşırılıkçılarla ve terörle mücadele etmeye kararlıdır" demişti.