banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
“Asla diz çökmeyeceğim”
“Asla diz çökmeyeceğim”

Hamas, Bahreyn ve İsrail anlaşmasını protesto etti

FİLİSTİN’DE HAMAS LİDERLİĞİNDE DÜZENLENEN PROTESTODA BAHREYN VE İSRAİL ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİ ANLAŞMASINA TEPKİ GÖSTERİLDİ.

Politika 12.09.2020, 19:51
2
Hamas, Bahreyn ve İsrail anlaşmasını protesto etti

Filistin’de Hamas liderliğinde düzenlenen protestoda Bahreyn ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına tepki gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’inde İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Duyurunun ardından Arap dünyasında birçok ülke ve örgüt karara tepki göstermişti. Filistin’in Gazze kentinde bulunan Deyr al-Balah bölgesinde Hamas liderliğinde düzenlenen protestoda onlarca Filistinli İsrail ve Bahreyn arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi. Protestocular, gösteriler sırasında Bahreyn Kralı Hamad Bin Eissa, ABD Başkanı Donald Trump, BAE Kralı Muhammed Bin Zayed ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun fotoğraflarını ateşe verdi.

Hamas lideri Maher Al-Hawli yaptığı açıklamada, Filistinlilerin bu protesto ile normalleşme projesini kınadıklarını aktarırken, “normalleşme virüsünün” Filistinlilerin haklarını ve istikrarlarını korumalarına engel olmayacağını vurguladı. Arap ve İslam ülkelerini İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler karşısında durmaya çağıran Al-Hawli, “Hedeflerimize ulaşmaya ve normalleşme ile mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:08
Güneş 06:35
Öğle 13:05
İkindi 16:38
Akşam 19:26
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Galatasaray 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Fenerbahçe 1 3
6. Ankaragücü 0 0
7. Antalyaspor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Beşiktaş 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Konyaspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Çaykur Rizespor 1 0
18. Gaziantep FK 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Ankara Keçiörengücü 1 3
4. Ankaraspor 1 3
5. Adana Demirspor 0 0
6. Adanaspor 0 0
7. Akhisar Bld.Spor 0 0
8. Altay 0 0
9. Balıkesirspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Samsunspor 0 0
13. Tuzlaspor 0 0
14. İstanbulspor 0 0
15. Bandırmaspor 1 0
16. Boluspor 1 0
17. Eskişehirspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Liverpool 1 3
3. Crystal Palace 1 3
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Man City 0 0
11. M. United 0 0
12. Newcastle 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Tottenham 0 0
15. West Bromwich 0 0
16. West Ham 0 0
17. Wolverhampton 0 0
18. Leeds United 1 0
19. Southampton 1 0
20. Fulham 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Celta de Vigo 1 1
3. Eibar 1 1
4. Atletico Madrid 0 0
5. Barcelona 0 0
6. Cádiz 0 0
7. Deportivo Alaves 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Huesca 0 0
11. Levante 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Real Betis 0 0
14. Real Madrid 0 0
15. Real Sociedad 0 0
16. Real Valladolid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Athletic Bilbao 1 0