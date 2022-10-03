Hamaney, Amini protestolarında güvenlik güçlerine destek verdi

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Mahsa Amini’nin şüpheli ölümü sonucu başlayan protestolara karşı güvenlik güçlerine tam destek verdi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından ilk kez konuştu. Tahran’da açıklama yapan Hamaney, Amini’nin ölümünün "yürek parçalayıcı" olduğunu belirtirken, İran düşmanlarının "bu acı olayı" İran’ı karıştırmak için kullandıklarını söyledi. Güvenlik güçlerine desteğini açıklayan Hamaney, "Polis ve gönüllü Besic güçlerinin yanı sıra İran halkı mağdur oldu" dedi. Protestoları “planlı isyanlar” olarak tanımlayan Hamaney, İran’ın baş düşmanları olarak nitelendirdiği ABD ve İsrail’i kargaşaya neden olmakla suçladı. Hamaney, "Güvenlik güçlerimizin görevi İran ulusunun güvenliğini sağlamaktır. Polise saldıranlar İran’ı haydutlara, soygunculara ve gaspçılara karşı savunmasız bırakıyor" dedi.

Güvenlik güçleri protestoları engellemeye devam ederken binlerce kişinin tutuklandığı ve yüzlerce kişinin yaralandığı protestolarda 130’un üstünde kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Üniversitelerde protestolar şiddetleniyor

Pazar günü Tahran’daki bir üniversitede güvenlik güçlerinin öğrencilerle çatışmasının ardından üniversite öğrencilerinin grevler düzenlemişti. Protestolar bugün İran genelinde devam etti.