Hamaney: “ABD utanmadan ’İran milletinin yanındayız’ mesajı veriyor”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran milletinin 1953 yılında halk oylamasıyla seçilen Musaddık’a yönelik darbe sonrası ABD ile ilişkiyi sonlandırdığını belirterek, “ABD’li yetkililer utanmadan ’İran milletinin yanındayız’ mesajı veriyorlar” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da ABD Büyükelçiliğinin işgal yıldönümü dolasıyla üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Hamaney konuşmasında ABD’nin süper güç olmadığını vurgulayarak, “Bazıları ABD’nin ulaşılamayacak bir süper güç olduğunu hayal ediyor. Hayır, ABD’ye zarar verilebilir” dedi.

İran İslam Devrimi sonrası ABD Büyükelçiliğinin üniversite öğrencileri tarafından ele geçirilmesini tarihi bir gün olarak adlandıran Hamaney, “Bu olay tarihte yerini almış ve unutulmayacaktır. Casusluk yuvasının ele geçirilmesi ABD için büyük bir yenilgidir ve mağlup olmuştur” ifadelerini kullandı.

Hamaney, İran milletinin 1953 yılında halk oylamasıyla seçilen Musaddık’a yönelik darbe sonrası ABD ile ilişkiyi sonlandırdığını belirterek, “ABD’li yetkililer utanmadan ’İran milletinin yanındayız’ mesajı veriyorlar. ABD’li yetkililer İran ile ilişkilerin elçilik binasının işgali sonrası sonlandığını söylüyorlar. Yani siz bizim elçiliğimize saldırdınız ve tüm sorunlar buradan başladı. Hayır yalan söylüyorlar. ABD ile İran arasında ilişkileri koparan ve düşmanlığı başlatan 1953 darbesidir” dedi.

İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolara da değinen Hamaney, ülke genelindeki eylemlerin önceden planlandığını savunarak, “İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan ortak bildiride düşmanın büyük ve küçük şehirlerde karışıklık çıkarmak istediği belirtildi. Sokaklarda ve meydanlarda gördüğümüz gençler meselenin görünen kısmı. Bunlar bizim kendi evlatlarımız ve onlarla bir işimiz yok. ABD, siyonist İsrail rejimi, Avrupa ve bazı örgütler İran milletine darbe vurmak istediler. Ancak milletimiz gereken cevabı onlara verdi” dedi.

ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’nin işgali

İran İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni’nin "casusluk yuvası" ilan ettiği ABD’nin Tahran Büyükelçiliği, İran İslam Devrimi’nden 9 ay sonra 4 Kasım 1979’da devrimi destekleyen bir grup İranlı üniversite öğrencisi tarafından işgal edilmişti. Devrim lideri Humeyni’nin "Birincisinden daha büyük bir devrim" şeklinde nitelendirdiği büyükelçilik işgalinde, ABD’li 52 diplomat 444 gün boyunca rehin tutulmuştu. Olaydan sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atılırken, Tahran yönetimi söz konusu ABD Büyükelçiliğinde kendilerine karşı hazırlanan 70 casusluk belgesi ele geçirildiğini ileri sürmüştü.