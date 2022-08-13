banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan şahıs yakalandı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber

Halay çeken TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu

Şanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu.

Politika 13.08.2022, 21:04
Halay çeken TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül para yağmuruna tutuldu

Şanlıurfa’da katıldığı sünnet düğününde halay çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, para yağmuruna tutuldu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa programında partinin Haliliye İlçe Başkanı Ömer Doğan’ın 7 yaşındaki oğlu Selahattin Eyüp Doğan’ın sünnet düğününe katıldı. Girişte davul zurna ile karşılanan Sarıgül, davulculara bahşiş verdikten sonra düğüne katılanları selamladı. Bir süre vatandaşlarla oturup sohbet eden Sarıgül daha sonra halay çekti. Burada da davulculara bahşiş veren Sarıgül, daha sonra para yağmuruna tutuldu. Sünnet olacak çocukla birlikte kısa süre halay çeken Sarıgül, bu defa da çalgıcıların yanına giderek bahşiş verdi.

Mahalledekilerle vedalaşan Sarıgül, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Yorumlar (0)
25°
açık