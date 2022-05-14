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HAK-İŞ’ten çok partili sisteme ve demokrasiye geçişin yıldönümü mesajı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14 Mayıs 1950 tarihinin Türkiye’nin çok partili sisteme geçtiği tarih olduğunu anımsatarak, "Çok partili sisteme geçtiğimiz 72 yıllık dönemde Türkiye’de hukuk devleti güçlenmiş, demokrasi gelenekleri yerleşmiştir. Demokrasi ve hukuka bağlılık milletimiz için dönüşü olmaz bir yaşam tarzı olmuştur" dedi.

Politika 14.05.2022, 11:54
HAK-İŞ’ten çok partili sisteme ve demokrasiye geçişin yıldönümü mesajı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 14 Mayıs 1950 tarihinin Türkiye’nin çok partili sisteme geçtiği tarih olduğunu anımsatarak, "Çok partili sisteme geçtiğimiz 72 yıllık dönemde Türkiye’de hukuk devleti güçlenmiş, demokrasi gelenekleri yerleşmiştir. Demokrasi ve hukuka bağlılık milletimiz için dönüşü olmaz bir yaşam tarzı olmuştur" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, çok partili sisteme ve demokrasiye geçişin yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye’de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı ve çok partili sisteme geçildiği 14 Mayıs 1950 tarihinden bu yana 72 yıl geçti. Türkiye’nin çok partili sisteme geçmesinde emeği olan ve Türkiye’de ilk serbest seçimlerde iktidar olan Adnan Menderes’i rahmetle anıyoruz. Çok partili sisteme geçtiğimiz 72 yıllık dönemde her ne kadar kesintiler olsa da Türkiye’de hukuk devleti güçlenmiş, demokrasi gelenekleri yerleşmiştir. Türkiye Cumhuriyetini çağın demokratik gerçeklerinden uzaklaştıracak girişimler artık çok gerilerde kalmıştır. Demokrasi ve hukuka bağlılık milletimiz için artık geri dönüşü olmaz bir yaşam tarzı olmuştur. Öyle ki geçmiş dönemin köhne ve vesayetçi anlayışıyla hareket edenlere, siyaseti siyaset dışı unsurlarla dizayn etmek isteyenlere en güzel cevabı milletimiz vermektedir. Milletin verdiği mesajı doğru okumak yerine, farklı yol ve yöntemlere başvurulması demokrasilerde kabul edilemez. Milletimiz, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe geleneğine karşı bir ilki başarmış, hainlere karşı tek vücut olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen hainlere karşı milletimiz, demokrasiye olan inancını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye’nin demokrasi gelenekleri yerleşmiş bir hukuk devleti olduğunu unutan kimi çevrelerin, çeşitli bahanelerle hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla, darbe ve vesayet özlemiyle hareket ettiğini görüyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin geleceğine kasteden, Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen darbe ya da adı her ne olursa olsun antidemokratik müdahale hayali kuran bu çevrelere, 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği dik duruşu tekrar hatırlatıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye, demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyor, Türkiye’de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı ve çok partili sisteme geçişin 72 yılında emeği geçenleri rahmetle anıyoruz.”

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