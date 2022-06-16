Hak İş Genel Başkanı Arslan’dan Tanju Özcan’a istifa çağrısı

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanına yönelik, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini olumlu buluyoruz. Bolu Belediye Başkanlığından da istifa etmesini istiyoruz” dedi.

Bolu Belediye Meclisinin 16 Mayıs’ta gerçekleşen toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, oylama sırasında el kaldıran AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evliyim” şeklinde ifadeler kullandı. Kamuoyunda büyük tepki toplayan ifadeler sonrasında Hak-İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Belediye Meclis üyesi ve Hak-İş Konfederasyonu Bolu İl Başkanı Hacer Çınar’a destek ziyaretinde bulundu.

“Kamu görevini de istismar etmiştir”

Ziyaretten sonra basın açıklaması yapan Arslan, Bolu Belediye Meclisinin bir kamu kurumu olduğunu belirterek, "Bolu Belediye Meclisi bir kamu hizmeti yapıyor. Meclis çalışmaları bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti vermekle yükümlü olan meclis üyeleri ve belediye başkanının, kamu hizmetinin yapılması sırasında ayrımcılığı, özellikle şiddet ve tacizi en ağır şekilde uygulayarak, aslında kamu görevini de istismar etmiştir. Kamu görevinde yapması gerekenleri ihlal etmiştir” dedi.

“Tutum ve davranışını şiddetle kınıyoruz”

Özcan’ın davranışını kınadığını belirten Arslan, “Seçimle gelmiş bir belediye başkanının kadın olmaktan öte bir insan olarak her şeyden önce, bir insana yakışmayacak tutum ve davranışını şiddetle kınıyoruz. Bu bir cinsiyetçi yaklaşımdır. Demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere inanmış, uluslararası sözleşmelere bağlılığını ifade eden ve aynı zamanda da milletten aldığı emanete ihanet etmeden hizmet yapması gerekenlerin bunu her seferinde olduğu gibi bu sefer de çiğnemiş olması üzüntü verici” ifadelerini kullandı.

“Belediye başkanlığından istifa etmesini istiyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ihraç girişimini olumlu karşılayan Arslan, istifa çağrısı yaparak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu belediye başkanına yönelik almış olduğu, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini olumlu bir gelişme olarak buluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne de hiçbir siyasi partiye de yakışmayacak bir tutum, davranış içinde olan bu belediye başkanının sadece partilerinden değil, Bolu Belediye Başkanlığından da istifa etmesini istiyoruz. Bu istifa gerçekleşinceye kadar mücadelemizi bu anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.