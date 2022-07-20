HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğumuzu ifade ediyoruz”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kıbrıs Barış Harekâtının 48. yıl dönümünü ve soylu bir mücadelenin neticesinde kazanılan Barış ve Özgürlük Bayramı’nı içtenlikle kutluyoruz. HAK-İŞ olarak, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğumuzu, Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı her alanda yükselterek devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kıbrıs Barış Harekâtının 48. yıl dönümü, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

Kıbrıs Barış Harekâtının 48. yıl dönümünü, Barış ve Özgürlük Bayramı’nı içtenlikle kutladıklarını söyleyen Arslan, "Kıbrıs’ta Rumların, Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını (ENOSİS) sağlamak amacıyla başlattıkları olaylar Kıbrıs’ta büyük bir dram yaşanmasına neden oldu. Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırıların yapıldığı, köylerin basıldığı olaylarda, onlarca Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Köyler ve evler basılarak, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden çok sayıda insan vahşice katledildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak ve Ada’daki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatını başlatma kararı aldığını hatırlatan Arslan şunları kaydetti:

"Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Harekâtı, Kıbrıs tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu dönüm noktası, izolasyonlardan kurtulmuş, ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi başarmış, dünya milletler ailesi arasında saygın ve etkin yerine ulaşmış, refah toplumunu gerçekleştirmiş bir KKTC için barışı teminat altına almış bir süreç ortaya koymuştur. KKTC, bundan 48 yıl önceki barış harekâtının amaçlarına ve gerekçelerine uygun olarak adada kalıcı bir barış isteğini sürdürmektedir. Kıbrıs’ta daha iyi ve kalıcı bir statünün oluşturulması öteden beri tartışma konusu olmuştur. Bu amaçla, ilişkilerde diyalog ve müzakere süregelmiştir. Yaşanan bu süreçlerin sonunda KKTC’yi daha da güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. HAK-İŞ olarak, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğumuzu, Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı her alanda yükselterek devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtının 48. yıl dönümünü ve soylu bir mücadelenin neticesinde, kazanılan Barış ve Özgürlük Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, Kuzey Kıbrıs Türk halkının coşkusunu paylaşıyor, esenlikler diliyoruz."