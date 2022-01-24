banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HDP’li Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke
HDP’li Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke
Arsa satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
Arsa satışlarında tüm zamanların rekoru kırıldı
İngiltere, Ukrayna’daki bazı büyükelçilik personelini geri çağırdı
İngiltere, Ukrayna’daki bazı büyükelçilik personelini geri çağırdı
2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi
2022’ye damga vuracak 7 e-ticaret trendi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “CHP ve HDP’li belediyelerin sendikamıza operasyonlarını asla unutmayacağız”

Hizmet-İş’in 44. yıldönümü sebebiyle Ankara’da düzenlenen programda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li bir kısım belediyelerin sendikamıza karşı giriştikleri operasyonlar, asla unutmadığımız operasyonlardır" dedi.

Politika 24.01.2022, 14:54
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “CHP ve HDP’li belediyelerin sendikamıza operasyonlarını asla unutmayacağız”

Hizmet-İş’in 44. yıldönümü sebebiyle Ankara’da düzenlenen programda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li bir kısım belediyelerin sendikamıza karşı giriştikleri operasyonlar, asla unutmadığımız operasyonlardır" dedi.

24 Ocak 1979 tarihinde Adıyaman’da kurulan Hizmet-İş’in kuruluşunun 44. yıldönümü Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımıyla Emek Konukevi’nde gerçekleşen programla kutlandı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Hizmet-İş ile ilgili bir kısa filmin izletilmesiyle devam etti. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Hizmet-İş ile tanışma sürecini anlatan Arslan, 20 yıl boyunca sendikanın genel sekreterlik görevini yürüttüğünü söyledi.

“CHP ve HDP’li belediyelerin sendikamıza operasyonlarını asla unutmayacağız”

2019’da düzenlenen yerel yönetim seçimlerinde Hak-İş tarihinin en büyük kıyımlarına uğradıklarını açıklayan Genel Başkan Arslan, Hak-İş’e bağlı sendikaların 60 bin üyesini kaybettiğini belirterek, “Baskıyla, tehditle, işten çıkarma yöntemlerinin her türü kullanılarak üyelerimiz sendikalarımızdan koparıldılar. Bütün bu süreçler sendikamızın yaptığı bir yanlıştan dolayı değil, tam tersi ilkeli ve kararlı yürüyüşümüzden dolayı başımıza geldi. Özellikle CHP ve HDP’li bir kısım belediyelerin sendikamıza karşı giriştikleri operasyonlar, asla unutmadığımız operasyonlardır. Keser döner sap döner, inanıyoruz ki bir gün hesaplar da dönecek. O günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Sendikamız en büyük kıyımın yapıldığı sendikaydı. En ağır bedelleri sendikamıza ödetmek istediler. Biz bütün bu baskılara, kıyımlara, işten çıkarmalara, istifalara rağmen asla vazgeçmedik. Asla bunların baskılarına boyun eğmedik, asla teslim olmadık. Asla başımızı öne eğmedik, asla bunların baskıları bize geri adım attırmadı. Tam tersi inancımızı daha da tazeledik. O günler bizim için zor yılların en zoruydu. Başta İBB ve İETT Genel Müdürlüğündeki üyelerimiz olmak üzere inanılmaz bir baskı süreciyle karşılaştık. Sendikamızın genel merkezini adeta İstanbul’a taşıdık” ifadelerini kullandı. Arslan, tarihi bir mücadele gerçekleştirdiklerini, Hizmet-İş sendikasının İBB kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki tespitini aldığını, mahkemenin devam ettiğini ekledi.

“İBB’de bizim tespit edebildiğimiz 10 binin üzerinde arkadaşımız işini kaybetti”

Büyükşehir Belediyelerinde işten çıkarılmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Arslan, işçilerin her şartta direnişlerini devam ettirdiklerini, eylemlerde Hizmet-İş dışında kimse olmadığını anlatarak, “İBB’de bizim tespit edebildiğimiz 10 binin üzerinde arkadaşımız işini kaybetti. Büyükşehir Belediyesinde de 2 bin 300 arkadaşımız seçimler yapılır yapılmaz sokağa bırakıldılar. Arkadaşlarımızın direnişine ortak olduk. 7 aydan fazla süren direnişe katılan bütün arkadaşlarımızı işe döndürdük. İkinci seçimde 1 milyon fark atarak seçimi kazanmış bir belediye başkanının ve ekibinin halini düşünün. Sizi böcek gibi bile görmüyorlar. Biz ona rağmen bu mücadeleyi bayraklaştırdık. İBB şirketlerinde önemli bir başarıya imza atarak toplu sözleşmesini o direnişe rağmen imzaladık” cümlelerine yer verdi.

“Bolu’daki şovmen belediye başkanı iyi bir tiyatrocu olabilirmiş”

Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmalardan da bahseden Genel Başkan Arslan, “Bolu’daki şovmen belediye başkanı iyi bir tiyatrocu olabilirmiş. Hiç kimseyi işten çıkarmayacağım, herkes çalışmaya devam edecek diye noter belgesiyle seçim yarışına girmişti ama ilk yaptığı iş gariban belediye işçilerine saldırdı ve arkadaşlarımızı bir yıl içerisinde işe girdiler diye işten çıkardı. Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan garip insanların ekmeğiyle oynadılar. Bunlar da üstelik emekten yana, emekçiden yana olduğunu iddia eden adamlar. Bunların söylediklerine değil yaptıklarına bakıyoruz. Bolu’dan Ankara’ya yürüdük. Kılıçdaroğlu ve ekibinin yürüdüğü gibi yürümedik. Ciddi yürüdük, nerede yürüyüşü bıraktıysak ikinci gün oradan başladık. Araçlara binerek şehir içinden yürüyüp şehir dışında araçlara binerek yürümedik. Adım adım Ankara’ya yürüdük” dedi. Arslan, yürüyüşten sonra CHP’nin önüne geldiklerinde CHP’den kimseyi göremediklerini, Kılıçdaroğlu’nun taahhütlerini hatırlattıklarını, Bolu Belediyesi’nin anlaşarak mücadeleyi başarıyla kazandıklarını belirtti.

Sinopi Belediyesi’nde şehit ve gazi yakınlarının HDP’li belediye tarafından işten atılmasına tepkisiz kalmadıklarını da söyleyen Arslan, 2019 yılının bir mücadele yılına dönüştüğünü not düşerek, “Herkes Hak-İş’te Hizmet-İş’te çöküş beklerken herkesi hayal kırıklığına uğrattık. İşten atmalara, sendikamızdan istifa ettirmelere, kanun zoruyla üyelerimizi başka yerlere götürmelerine rağmen Türkiye’nin en büyük sendikası olma unvanını devam ettiriyoruz. Bunlar inanç, mücadele, kararlılık istiyor” diye konuştu.

“Memur zammının kamu işçilerine de uygulanmasını istiyoruz”

İşçilerin için yeni yılda bekledikleri zam konusuna değinen Arslan, şunları söyledi:

“Kamu çalışanları memurlara uygulandığı gibi enflasyon + toplu sözleşme zammının ilave edilerek 1 Ocak’tan itibaren kamu işçilerine de aynı uygulamanın yapılmasını istiyoruz. Belediye başkanlarımıza da buradan çağrı yapıyorum. En az kamudaki şartlara uyarak toplu sözleşmelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Hayat pahalılığının, enflasyonun, yaşamın ağırlaştığı bu dönemde bize düşen de budur.”

Programda Hizmet-İş kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de sendikanın kuruluş yıllarını ve 44 yıllık süreçten bahsettiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Tanrıverdi tarafından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’a çiçek takdim edilmesinin ardından program Hizmet-İş 44. yılına özel pasta kesilmesiyle son buldu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11