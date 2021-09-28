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Haiti Başbakanı Henry: "Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesinden biz sorumlu değiliz"

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ABD merkezli haber ajansı CNN ile yaptığı röportajında, ABD ile işbirliği yapmak istediğini ve ABD’nin neden binlerce Haitili göçmeni Texas’tan sınır dışı ettiğini anladığını ve Haiti’den kaçan vatandaşları ülkeye geri dönmelerini kabul edeceğini belirterek, "Onların sınır dışı edilmesinden biz sorumlu değiliz. Fakat kendi topraklarına dönen tüm Haitililerin hoş karşılanma hakkı vardır" dedi.

Politika 28.09.2021, 18:16
Haiti Başbakanı Henry: "Haitili göçmenlerin sınır dışı edilmesinden biz sorumlu değiliz"

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ABD merkezli haber ajansı CNN ile yaptığı röportajında, ABD ile işbirliği yapmak istediğini ve ABD’nin neden binlerce Haitili göçmeni Texas’tan sınır dışı ettiğini anladığını ve Haiti’den kaçan vatandaşları ülkeye geri dönmelerini kabul edeceğini belirterek, "Onların sınır dışı edilmesinden biz sorumlu değiliz. Fakat kendi topraklarına dönen tüm Haitililerin hoş karşılanma hakkı vardır" dedi.

ABD’nin Texas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta yaklaşık binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, çoğunluğu Haitililerden oluşan göçmenleri sınır dışı etme kararı almıştı. ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada ise, Del Rio Uluslararası Köprüsü’nün altındaki kampın temizlendiğini doğrulayarak, "Bu sabah itibariyle kampta artık göçmen kalmadı" ifadesini kullanmıştı. Yaşanan göçmen krizinin ardından Haiti Başbakanı Ariel Henry, ABD merkezli haber ajansı CNN’e sınır dışı göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN ile yaptığı özel röportajında, ABD ile işbirliği yapmak istediğini ve ABD’nin neden binlerce Haitili göçmeni Texas’tan sınır dışı ettiğini anladığını aktaran Henry, Haiti’den kaçan vatandaşları ülkeye geri dönmelerini kabul edeceğini kaydetti. Başbakan Henry, "Bu Haitililerin maruz kaldığı kötü muamelenin bir kısmını gördük ve bu bizi çok etkiledi. Söylediğimiz şey şu ki, diğerlerinden daha iyi durumda olan ülkeler olduğu sürece, her zaman daha zenginlere yönelik bir çekiciliğin olacağıdır. Onların sınır dışı edilmesinden biz sorumlu değiliz ve Haiti, ABD’nin iç işlerine müdahale edemez. Fakat kendi topraklarına dönen tüm Haitililerin hoş karşılanma hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

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