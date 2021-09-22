banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Erdoğan, CBS televizyonuna konuştu
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!

Hafter, askeri görevlerini askıya aldı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.

Politika 22.09.2021, 19:25
Hafter, askeri görevlerini askıya aldı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı. Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi. Hafter güçlerinden yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.

Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0