Hafter, askeri görevlerini askıya aldı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter, ülkedeki seçimlerden 3 ay kala askeri görevlerini askıya aldı. Hafter’in seçimlerde aday olması için görevini Korgeneral Abdel Razek Al-Nadori’ye devrettiği belirtildi. Hafter güçlerinden yapılan açıklamada, Hafter’in yerine geçen Korgeneral Al-Nadori’nin 3 ay kadar görev başında olacağı belirtildi.

Öte yandan Libya’daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık’ta yapılması planlanıyor.