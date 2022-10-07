Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezinin temeli atıldı

Bilecik’te Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezinin temeli törenle atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınla katıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Tekke Mahallesi’nde 604 metrekare alanda yapılacak olan 2 katlı Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Merkezinin temeli bugün atılırken, binanın 6 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Törende konuşma yapan Dernek Başkanı Ali Erdoğan, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bileciğimizin, sanayi ve kültür şehri Bozüyük’te Hacı Bektaş-ı Veli kültürünü yaşamak ve yaşatmak adına yapacağımız bu güzel binada Bozüyük’ümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım” dedi.

Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya ise "Hacı Bektaş-ı Veli’nin adını ilimizde ve ilçemizde yaşatacak olan bu cemevi ve kültür merkezimizin temelini burada dualarla birlikte ve bu hayırlı bir günde atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pek çok kültürün birlik ve beraberlik içerisinde bir arada yaşadığımız bu topraklarda en büyük zenginliğimiz hiç şüphesiz sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimizdir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin sevgiyi, saygıyı ve hoşgörü üzerinde kurulu olan öğretileri, bizlere daima yol gösterici olmalı ve beraberliğimizi güçlendirmelidir. Memleketimizde kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olacağı Cemevi ve Kültür Merkezimizin Bilecik’imize hayırlar getirmesine diliyorum. Burada gerçekleştirilecek olan ibadetlerin duaların kabul görmesini yüce cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Cemevlerinin temel atma ve toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında kurdele kesmesiyle birlikte Bozüyük’te de protokol üyeleri temel butonuna bastı.

Temel atma törenine Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kurum müdürleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.