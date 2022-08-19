BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna’ya ait" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’da Odessa Limanı’nı ziyaret etti. Guterres, ziyaretin ardından limanda önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Rus nükleer santralinde üretilen elektriğin Ukrayna’ya ait olduğunu söyleyen Guterres, "Zaporijya nükleer santralinin ürettiği enerji, Ukrayna’ya aittir, saygı gösterilmesi gerekir. Santral, askerden arındırılmalı ve bu sorun yakın zamanda çözülecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya nükleer santralde büyük çaplı bir provokasyon planlamakla suçlanarak, Rus kuvvetlerinin tesisi Ukrayna elektrik şebekesinden ayırıp Rus santraline bağlamayı planladıkları belirtildi.

Rusya ve Ukrayna mart ayında Rusya tarafından ele geçirilen, ancak halen Ukraynalı teknisyenler tarafından işletilen Avrupa’nın en büyük nükleer santralini bombalamakla birbirlerini suçladı. Tesisin altı reaktöründen sadece ikisi çalışıyor.