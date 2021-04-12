Gürkan’dan ramazan mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ramazan ayının bütün İslâm âlemine hayırlar getirmesine diledi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı olarak yayınladığı mesajında bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle buruk karşılayacağımız ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek tüm dünyada yeniden sağlıklı günlere çıkışın kapısı olmasını diledi. Gürkan, ramazanın, huzurun, paylaşmanın ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu belirttiği mesajında, “Bütün teşkilatlarımız ve belediyelerimizle birlikte ramazan ayında şehrimizin her noktasında halkımızın olacağız. Bu mübarek ayın ülkemize, bütün İslâm âlemine ve insanlığa, huzur ve afiyet getirmesini, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek ramazan bayramına eriştirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Davut Gürkan, hep birlikte 11 ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve azaptan kurtuluş ayı ramazan-ı şerifi karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu ay, kötülüklerden uzaklaşıp, iyiliğin erdemini fark etmenin, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını çoğaltmanın kılavuzudur. Ramazan ayı, hep birlikte arınma ayıdır. Cenab-ı Allah, bize bir yandan pandemi ile baş etme gücünü verirken, sağ salim kavuşturduğu bu mübarek ramazan ayı vesîlesi ile de af, arınma ve tazelenme fırsatını nasip etmiştir. Ne mutlu ki hep birlikte bu manevî hazzı bir kez daha yaşama ve birbirimize kenetlenerek iyiliği çoğaltma fırsatına nail oluyoruz’’ açıklamalarında bulundu.

Başkan Gürkan, devletin ve hükümetin bu mübarek ayda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını belirterek, şunları söyledi:

“Bizler de AK Parti Bursa teşkilatları olarak şehrimizin her noktasında ramazan sevinci ve bereketinin yaşanabilmesi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnşallah salgın hastalıkla mücadelemiz sebebiyle aile büyüklerimizle, eşimiz dostumuzla oturamadığımız iftar sofralarını, bir dahaki ramazan ayında çok daha büyük kalabalıklarla, bereketle hep birlikte kuracağız. Ve inşallah koronavirüsle savaşımızda muzaffer olarak, hep birlikte daha nice sevinçler yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ramazan-ı şerifin bütün dünyada hayırlara vesîle olmasını diliyor, bu mübarek ayın İslâm âlemine ve insanlığa huzur, barış ve afiyet getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”