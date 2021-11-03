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Gürkan: “Değil 19 yıl, bir ömür milletimizin hizmetkarıyız”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin ilk seçim zaferi olan ve 19 yıllık iktidarının başlangıcı olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Politika 03.11.2021, 16:58
Gürkan: “Değil 19 yıl, bir ömür milletimizin hizmetkarıyız”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin ilk seçim zaferi olan ve 19 yıllık iktidarının başlangıcı olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, 14 Ağustos 2001 tarihinde bir erdemliler hareketi olarak dünyanın her noktasında adalet, eşitlik ve kalkınmanın sağlanması hedefiyle ülke sevdalılarınca kurulan AK Parti’nin bugün gelinen noktada Türkiye’yi dünyada söz sahibi bir ülke hâline getirdiğini belirtti.

Kuruluşundan bu yana aynı şevk, aynı heyecan ve aynı hedeflerle, gün geçtikçe büyüyerek çalışan AK kadroların, Liderleri Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde Türkiye’nin önüne serdiği vizyona dikkat çeken Davut Gürkan, “Aziz milletimizin her kesimini, gencimizi, yaşlımızı, her ölçekten üreticimizi kalkındıran devrim niteliğindeki adımların yanı sıra ülkemizin her noktasını hizmet ağları ile ilmek ilmek ören siyaset anlayışımızla Türkiye’yi, dünyada demokrasinin, her alanda eşitliğin ve gelişimin sembolü haline getirerek tüm dünyadaki mazlum coğrafyaların umudu haline getirdik ve bu mesuliyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Memleketin her köşesine yapılan devasa yatırımlarla Türkiye’yi geleceğe hazırlarken bir yandan da yaşamın her alanında atılan reform adımları ile dünyaya örnek bir ülke haline getirdiklerinin altını çizen Gürkan, “19 yıldır aziz milletimizin gün geçtikçe çoğalan güven ve sevgisi ile iktidarını sürdüren partimiz, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kuruluşundan bu yana içeriden ve dışarıdan her türlü engelleme çabasına ve son olarak tüm dünyayı etkileyen pandemi krizinin bütün olumsuzluklarına rağmen yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, tüm dünya ekonomilerini derinden sarsan pandemiye rağmen büyümesini sürdüren dünyanın sayılı ekonomileri arasındaki Türkiye’nin bu başarısının AK Parti hükümetlerince atılan sağlam adımlar ve milletin AK Parti’nin hizmet anlayışına karşı duyduğu ve her seçimde gösterdiği güvenden kaynaklandığını vurguladı.

Gürkan, her türlü küresel krize rağmen emin adımlarla hedeflerine yürüyen Türkiye’nin güveniyle, sevgisiyle ve ferasetiyle önünü açan Türk milletine ve her zaman partilerinin destekçisi olan Bursa halkına teşekkür etti.

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