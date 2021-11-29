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Gürkan: “AK Parti’de görev değişimi, milletimize hizmet yolunda bayrak teslimidir”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti teşkilatlarının görevlerini makam ve mevki sevdası ile değil, Türkiye’ye ve aziz millete hizmet aşkıyla sürdürdüklerini söyledi. Gürkan, “Sürekli güncellenen, kendini yenileyen, geliştiren AK Parti ve Türkiye sevdalısı dava arkadaşlarımızla hep birlikte hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Politika 29.11.2021, 15:47
Gürkan: “AK Parti’de görev değişimi, milletimize hizmet yolunda bayrak teslimidir”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti teşkilatlarının görevlerini makam ve mevki sevdası ile değil, Türkiye’ye ve aziz millete hizmet aşkıyla sürdürdüklerini söyledi. Gürkan, “Sürekli güncellenen, kendini yenileyen, geliştiren AK Parti ve Türkiye sevdalısı dava arkadaşlarımızla hep birlikte hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, Türkiye’yi bölgesinde lider ve dünya çapında söz sahibi bir ülke konumuna taşıyan Adalet ve Kalkınma partimizin mensupları için siyasetin makam ve statü değil, görev ve sorumluluk demek olduğunu vurguladı.

Yazılı olarak yaptığı açıklamada “Bizim gözümüzde tüm makamlar, tüm unvanlar geçicidir, dünyevidir” ifadelerini kullanan Davut Gürkan, AK Parti’yi geçmişin kalıplarıyla tanımlamaya çalışanların kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenlerin AK Parti teşkilatları arasındaki sevgi, muhabbet ve sarsılmaz bağı anlayamayacaklarını belirtti.

Başkan Gürkan, “Bizler siyaseti milletimize hizmet vesilesi olarak görür, zamanı geldiğinde de bayrağı daha ileriye taşınması için bir kardeşimize devrederiz. Hafta sonu itibariyle Genel Merkezimizin takdiriyle Bursa’da 3 ilçemiz için böyle bir karar alındı. Mudanya, Kestel ve Harmancık ilçelerimiz ‘de bir bayrak değişimi gerçekleşecek. Şahsım ve teşkilatım adına Mudanya ilçe başkanımız Sayın İnci Söğütlü’ye, Kestel İlçe Başkanımız Sayın Sinan Aktaş’a, Harmancık İlçe Başkanımız Yakup Bayram’a ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar göstermiş oldukları emekleri için her birini yürekten kutluyorum. Görevi devralacak kardeşlerimize de bu kutlu bayrağı daha ileri götürmeleri için başarılar diliyorum” dedi.

Hepinizin bildiği gibi bayrak yarışlarında bayrağı teslim alan koşmaya başlar, bayrağı veren orada kalır. AK Parti olarak bahsettiğimiz bayrak yarışı farklıdır. Bayrağı alan daha hızlı koşarken, bayrağı devreden de onun yanında koşar. Farkımız budur.

Bizde bayrak yarışı; bayrağı taşıyanı desteklemek, başarılı olması için çabalamak, nefesinin yetmediği yerde nefes vermektir. Ve sıra kendisine geldiğinde o bayrağı en ileri taşımak için kendini zinde ve kuvvetli tutmaktır. Biz bunu böyle gördük böyle yaşadık.

“Kendimizi sürekli yenileyerek hedeflerimize yürüyoruz”

AK Parti teşkilatlarının sürekli güncellenen, aktif teşkilat kadrolarıyla gücüne güç katmaya devam ederek 2023, 2053, 2071 hedeflerine ‘Aşkla çalışan yorulmaz’ diyerek yol aldıklarını ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

“Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla herkesin elini taşın altına soktuğu bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu süreçte kimi zaman önemli sorumluluklar üstlenmemiz, kimi zaman fedakârlıklar yapmamız gerekebiliyor. Ak Parti’de yeni-eski diye bir kavram yoktur. Sadece görev değişikliği vardır. Allah bu teşkilata omuz veren herkesten razı olsun. Bu görev değişiminin partimize ve Bursa’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum”

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