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Gürcistan’da halk, yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başında

Gürcistan’da başkent Tiflis dahil 20 belediye başkanının belirleneceği yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatler 08.00’de başladı. Sandıkların 20.00’de kapanmasının ardından ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Politika 30.10.2021, 14:28
Gürcistan’da halk, yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başında

Gürcistan’da başkent Tiflis dahil 20 belediye başkanının belirleneceği yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatler 08.00’de başladı. Sandıkların 20.00’de kapanmasının ardından ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Gürcistan’da halk, başkent Tiflis dahil 20 belediyenin başkanını belirlemek üzere yerel seçimlerin ikinci turu için yerel saatle 08.00’den itibaren sandık başına gitti. Tiflis, Türkiye sınırında bulunan Batum ve Kutaisi, Rustavi, Zugdidi gibi büyük şehirlerde seçim yarışının iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ve ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket’in adayları arasında geçmesi bekleniyor. Merkezi Seçim Komisyonu’na (MSK) göre tüm sandıklar yerel saatle 20.00’de kapanacak. İlk sonuçlar gece saatlerinde açıklanacak.

Gürcistan’daki yerel seçimler

Gürcistan’da başkent Tiflis dahil 64 belediye başkanının belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu, 2 Ekim’de düzenlenmişti. MSK sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 46.74 oyla ilk sırada, şu anda cezaevinde olan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket ise yüzde 30.67 oyla ikinci sırada yer almıştı. Seçim sonuçlarına göre Tiflis dahil toplam 20 belediyede hiçbir aday yüzde 51 barajını geçemedi. Söz konusu belediyeler için 30 Ekim’de ikinci tura gidileceğini ilan edilmişti.

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