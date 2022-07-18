Gürcistan’da eski Güvenlik Servisi’nin Başkan Yardımcısı Gogaşvili tutuklandı

Gürcistan’ın eski Devlet Güvenlik Servisi’nin Başkan Yardımcısı Ioseb Gogaşvili düzenlenen özel bir operasyonla gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Gürcistan’ın eski Devlet Güvenlik Servisi’nin Başkan Yardımcısı Ioseb Gogaşvili, 16 Temmuz’da başkent Tiflis’teki evine gece saatlerinde düzenlenen özel bir operasyonla gözaltına alınmasının ardından bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada evinde yapılan özel operasyonun detaylarına değinen Gogaşvili devlet görevlilerine bu şekilde davranılmaması gerektiğini söyleyerek, “Uygunsuz, insanlık dışı muamele gördüm. Aileme işkence yapıldı, küçük çocuklar büyük baskı altında kaldı ve 4 saat ambulans çağırmadılar. Terörist gibi muamele gördüm. Böyle olmamalı. İnsanlara, devlet yetkililerine böyle muamele yapılmamalı" dedi.

Önleyici tedbir talebiyle tutuklandı

Gogaşvili’nin kısa savunmasının ardından, Savcı Maya Silagadze gizli belge ve kişisel veriler gerekçesiyle davanın basına kapalı devam edeceğini söyledi. Uzun süre devam eden duruşmanın ardından Gogaşvili’nin önleyici tedbir olarak 2 ay tutuklanmasına karar verildi. Avukatlar, Gogaşvili’nin 50 bin lari kefaletle serbest bırakılmasını talep etse de, hakimler tutuklama kararını bozmadı. Bir sonraki duruşmanın 8 Eylül’de yapılacağı aktarıldı.

Evinde devlet sırrı olan belgeler bulundu

Gogaşvili’nin evinde yapılan aramayla ilgili açıklama yapan Gürcistan Başsavcılığı, “Savcılık, Eski Devlet Güvenlik Servisi’nin Başkan Yardımcısı Ioseb Gogaşvili hakkında resmi yetkisini aşmak, resmi makamını kullanarak kişisel verileri yasadışı olarak elde etmek, depolamak, dağıtmak ile yine yasadışı olarak ateşli silah satın almak ve depolamak suçlarından dava açtı” ifadelerini kullandı. Başsavcılıktan yapılan ikinci açıklamada ise, “Gogaşvili’nin evinde mahkeme kararıyla yapılan arama sonucunda, Devlet Güvenlik Servisi’nin faaliyetlerine ilişkin devlet sırrı olarak sınıflandırılan belgelere ulaşıldı ve ele geçirildi. Ayrıca kişisel ve kişisel verileri içeren belgelere, onlarca teknik cihaza ve yasadışı ateşli silahlara da el konuldu” denildi

Özel operasyonla gözaltına alınmıştı

Gürcistan’ın eski Devlet Güvenlik Servisi’nin Başkan Yardımcısı Ioseb Gogaşvili, 16 Temmuz’da başkent Tiflis’teki evine gece saatlerinde düzenlenen özel bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Gogaşvili’nin oğlu Nikoloz Gogaşvili ve kızının evinde de aramalar yapılmıştı. Nikoloz Gogaşvili konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Diplomatik birlik, babamın kamuoyuna açıklamak istediği tüm materyallere sahip. Avrupa Birliği ve ABD misyonları, Ioseb’in duyurmak istediği her şeye sahip" demişti.