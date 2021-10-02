Gürcistan halkı yerel seçim için sandık başında

Gürcistan’da halk, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Gürcistan’da belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerde oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonundan (MSK) yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 3 milyon 497 bin 345 seçmen oy kullanacak. En çok seçmen sayısı 1 milyon 200 bin 900 ile başkent Tiflis’te bulunurken, 41 bin 314’ü elektronik posta yoluyla oy kullanacak. Gürcistan halkı, önümüzdeki 4 yıl için 64 belediye başkanı ve 64 belediyeye iki bin 68 vekil seçecek. Başkent Tiflis’te belediye başkanlığı için Gürcü Rüyası Partisinden mevcut Belediye Başkanı Kakha Kaladze, eski Cumhurbaşkanı ve dün gözaltına alınan Mihail Saakaşvili’nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket’in adayı Nika Melia, "Gürcistan İçin" Partisinin adayı ve eski başbakan Giorgi Gakharia dahil 16 aday yarışıyor. Oy verme işlemi saat 20.00’de sona erecek.

Yerel seçimden daha fazlası

Ülkedeki yerel seçimler, geçtiğimiz yıl parlamento seçimlerinin ardından patlak veren ve muhalefetin parlamentoyu boykot etmesine yol açan siyasi kriz ortamında önem kazandı. Muhalifler, geçen yılki parlamento seçimlerinde iktidar partisinin oyları çaldığını iddia ederek seçimi boykot etmişti. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket’in lideri Nika Melia, Şubat ayında tutuklanmış, Avrupa Birliği’nin (AB) aracılığıyla hükümet ile muhalefet arasındaki siyasi gerginliğin azaltılmasını amaçlayan anlaşmanın Nisan ayında imzalanmasının ardından Mayıs ayında serbest bırakılmıştı. Ancak iktidardaki Gürcü Rüyası, Temmuz ayında anlaşmadan çekildi. AB’nin aracılık ettiği anlaşmaya göre bugünkü seçimlerde oyların yüzde 43’ünü alamaması durumunda Gürcü Rüyası Partisinin, erken parlamento seçimlerine gitmesi gerekiyordu. Yakın tarihte yapılan bir ankete göre Gürcü Rüyası’nın oy oranı yüzde 36 civarında. İktidar partisi anlaşmadan çekilmiş olsa da uzmanlar, iktidar partisinin anlaşmada belirtilen oy oranını geçememesi ve erken parlamento seçimleri çağrısı yapmayı reddetmesi halinde bu durumun protestoları tetikleyebileceğini belirtiyor.

Gürcistan’a dönen eski cumhurbaşkanı Saakaşvili gözaltında

Hakkında tutuklama kararı bulunan ve 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, dün sosyal medya platformu Facebook’ta paylaştığı video ile 8 yıl sonra Gürcistan’a geldiğini ifade etmişti. Gürcistan’a hayatımı riske atarak geldiğini belirten Saakaşvili, herkesi yerel seçimlere katılmaya ve 3 Ekim’de yapılması planlanan mitinge davet etmişti. Saatler sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri ve Devlet Güvenlik Servisi başkanı Grigol Liluaşvili ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Saakaşvili’nin gözaltına alındığını duyurmuştu. Saakaşvili tutuklanarak Rustavi’deki cezaevine götürülmüştü.

Saakaşvili 2013’ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007’de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili’nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018’de Saakaşvili’ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013’te Gürcistan’da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD’ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016’da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna’da Yeni Güçler Hareketi Partisi’ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017’de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020’den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.