Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Azerbaycan Başbakanı Asadov bir araya geldi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bir araya geldi.

Gürcistan’a resmi ziyaret düzenleyen Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, başkent Tiflis’te Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Asadov, Garibaşvili tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşmede, iki ülke arasındaki üst düzey stratejik ortaklık siyasi, ekonomik, ulaşım ve enerji gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi ele alınırken, bölgesel ve uluslararası güvenlik durumu tartışıldı.

Garibaşvili ve Asadov arasındaki ikili görüşmenin ardından Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu’nun 9. Oturumu yapıldı. Oturumda, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) Geliştirme Ajansı arasında Mutabakat Zaptı, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı arasında İşbirliği Muhtırası, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı ile Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Niyet Protokolü imzalandı.

Asadov, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

Azerbaycan Başbakanı Asadov daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Orbelian Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmede ise ekonomi, enerji ve altyapı alanlarında işbirliği ve ortak projeler ele alındı.

Görüşmede, mevcut jeopolitik durumu dikkat çeken Asadov, ulaşım ve enerji alanlarındaki potansiyeli en üst düzeye çıkarmanın kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin (AB) altyapı ve enerji projelerinin geliştirilmesine katılımının gerekliliği vurguladı. Asadov ayrıca, mevcut zorluklar karşısında Gürcistan ve Azerbaycan’ın yalnızca bölgenin değil, Avrupa’nın güvenlik ve istikrarının geliştirilmesine en çok katkıda bulunan aktörler olduğunu ifade etti.