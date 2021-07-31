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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: “Gürcistan, Türkiye’ye her türlü yardıma hazır”

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, Gürcistan’ın Türkiye’ye her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Politika 31.07.2021, 19:20
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: “Gürcistan, Türkiye’ye her türlü yardıma hazır”
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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, Gürcistan’ın Türkiye’ye her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Garibaşvili mesajında, Gürcistan’ın gerekirse yangınlarla mücadeleye destek ve komşu devlete yardım sağlamaya hazır olduğunu kaydederek, “Dost ülkemiz ve stratejik ortağımız olan Türkiye’nin güney bölgelerinde meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarını yakından takip ediyoruz. Can kaybı ve ülkeye değen zarar nedeniyle dostumuz Türkiye’ye en içten taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’ın bu zor zamanda Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Garibaşvili, Gürcistan hükümeti adına komşu Türkiye’ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.
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