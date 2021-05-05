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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Aliyev tarafından kabul edildi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Politika 05.05.2021, 12:53
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Aliyev tarafından kabul edildi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’yi kabul ettiği bildirildi.

Başbakan seçildikten sonra ilk kez Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Garibaşvili, Başbakan Ali Asadov ve Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile de görüşecek. Garibaşvili, Bakü temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan’dan ayrılacak.
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