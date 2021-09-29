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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Aliyev tarafından kabul edildi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Politika 29.09.2021, 13:47
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Aliyev tarafından kabul edildi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, resmi ziyaret kapsamında geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkan İlham Aliyev’in Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’yi kabul ettiği bildirildi. Garibaşvili, Bakü temasları kapsamında düzenlenecek Azerbaycan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantı’sına katılacak. Azerbaycan ve Gürcistan başbakanlarının başkanlık edeceği toplantının ardından iş birliği mutabakat zaptı imzalanacak.

Garibaşvili başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı David Zalkaliani, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ve Hükümet İdaresi Başkanı İlya Darchiashvili yer alıyor.

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