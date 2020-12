Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi toplantısı Türkiye’nin ev sahipliğinde yapıldı

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Derya Bakbak, Türkiye’nin ev sahipliğinde TBMM’de gerçekleşen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Daimi Komitesi’ne başkanlık etti. Milletvekili Bakbak, “Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde olduğu gibi Güneydoğu Avrupa’da da birleştirici, kapsayıcı, kucaklayıcı siyasetiyle her zaman güven, barış ve istikrar ortamından yana olmuştur” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsilen GDAÜ PA Daimi Komite Toplantısı’na başkanlık eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, video konferans yöntemiyle komite üyelerine hitap etti. Yaptığı açılış konuşmasında küresel salgın nedeniyle ülkelerin farklı sınavlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Bakbak, “Salgın nedeniyle toplantımızı video konferans şeklinde yapıyoruz. Türkiye’nin dönem başkanlığında GDAÜ PA çerçevesinde düzenlenmesi planlanan faaliyetlerin ilkini bugün gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Bölgeyi kendi içinde güçlendirme noktasında kararlılık içindeyiz”

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nde Türkiye’nin bölgeyi kendi içinde güçlendirme noktasında kararlı olduklarının altını çizen Derya Bakbak, “Güneydoğu Avrupa’ya özgü işbirliği yapılarının geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye’nin dönem başkanlığı önceliklerini belirlerken GDAÜ ve GDAÜ PA’nın temel prensipleri olan ‘kapsayıcılık’ ve ‘bölgesel dayanışma’ anlayışını esas aldık” şeklinde konuştu.

“Türkiye dostluk ve kardeşlik elini dünyanın her yerine uzattı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye’nin dünyanın her yerine yardım eli uzattığına dikkat çeken Milletvekili Bakbak, “Dünyanın her yerine yardım elini uzatan ülkemizin karşılıklı anlayış ve güvene dayalı olarak ortak bir geleceğin inşasına bundan sonra da önemli katkılarda bulunacağına inancım tamdır. Türkiye enerjide, sağlıkta, eğitimde, turizmde, alt yapıda, uluslararası transferlerde, sığınmacılar konusunda her zaman dost elini uzatan ülke olmuştur” ifadelerini kullandı.

Arnavutluk, Romanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Slovenya, Sırbistan ve Yunanistan’dan katılan komite üyelerine Türkiye ve Türk milletinin 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Milletvekili Dr. Derya Bakbak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Covid-19 salgını döneminde en kırılgan kesimi hiç şüphesiz mülteciler oluşturuyor. Türkiye olarak 4 milyondan fazla sığınmacıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Bu nedenle Türkiye, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan GDAÜ’ye etkin bir şekilde katkı sağlamaktadır. Bölgesel iş birliğimizi daha da güçlendirmek için 13 Güneydoğu Avrupa ülkesinin tamamını kapsayan bir birliğin olmasından, bir sekretaryanın kurulmasından yanayız.”

“Türkiye küresel işbirliği ve dayanışması ile dünyaya örnek oldu”

“Türkiye olarak GDAÜ-PA’nın bu süreçlerde bütünleştirici ve güçlendirici işlevinin faydalarına inanıyoruz” diyen Dr. Derya Bakbak, 2014 yılında tesis edilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi’nin parlamenter diplomasinin bölgesel işbirliği açısından önemli bir kazanım olduğuna vurgu yaptı. Küresel sistemin çözüm yerine sorun ürettiği bir dönemde Türkiye’nin her zaman ülkelerin hak, özgürlük ve adalet mücadelesinde yanlarında olduğunun altını çizen Bakbak konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden sık sık yaptığı ’Dünya 5’ten büyüktür’ çağrısı Türkiye’nin her zaman ülkelerin hak, özgürlük ve adalet mücadelesinde yanlarında olduğunun ispatıdır. Bütün ülkeler için büyük bir sınav olan Covid-19’la mücadelede Türkiye küresel işbirliği ve dayanışması ile dünyaya örnek oldu. Covid-19 salgınında dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan ülkeleri çözüm üretemez hale geldi. Türkiye’nin ortaya koyduğu politika, güçlü sağlık alt yapısı, şehir hastaneleri, milyonlarca çalışandan oluşan sağlık ordusu, kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, 150’den fazla ülkeye yaptığı tıbbi yardımlar ise büyük bir devrim niteliğindedir. Dostluk ve dayanışma elimizi Güneydoğu Avrupa’daki dostlarımız dâhil olmak üzere, 156 ülkeye taşıdık. 12 Güneydoğu Avrupa ülkesinden 11’ine talepler doğrultusunda tıbbi malzeme yardımı sağladık. Bu yardımların çoğu ise hibe desteği içermektedir.”

“Bizler dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine inanıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002’den beri Türkiye ile Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki siyasi diyalog, ekonomik ilişkiler, sosyal ve kültürel bağlarda büyük ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Milletvekili Derya Bakbak şunları söyledi:

"Covid-19 sürecinde Sağlık, Dışişleri, Ticaret ve Milli Savunma Bakanlıklarımız başta olmak üzere Kızılay, TİKA gibi çok sayıda kuruluşumuz aracılığıyla hem tek tek ülkelerin hem de UNICEF, NATO, WHO gibi çok sayıda örgütün taleplerini karşıladık. Bizler dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine inanıyoruz. Türkiye, Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle siyasi ilişkilerde istikrarın korunmasını, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerde ise derinleşmenin devamını önemsemiştir. Özelikle Türkiye ve Türk firmalarımızın Güneydoğu Avrupa’daki yatırımları, istihdama olan katkıları ve güçlü ilişkileri takdire şayandır.”

Türkiye sekretaryaya ev sahipliği talebini yineledi

Bir diğer gündem maddesi olan GDAÜ PA Sekretaryası konusunda da açıklama yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, Ankara’nın yaklaşımını komite üyeleriyle paylaştı. Derya Bakbak, “2014’te sekretarya için İstanbul ve Sofya aday olmuştur. Hâlihazırda Priştina’nın da adaylığı söz konusudur. Ankara en başından beri sekreteryaya İstanbul’da ev sahipliği yapma isteğini açıkça dile getirmiştir. Bu istek ve kararlılığımız aynen devam etmektedir” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’in de katıldığı toplantıya TBMM Başkanı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanı Mustafa Şentop, video mesaj göndererek komite üyelerine hitap etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise video konferans ile yaptığı konuşmada Türkiye’nin GDAÜ PA’yı önemsediğini ifade etti.