Güney Kore: "Pyongyang denizaltından balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor"

Güney Kore, Kuzey Kore’nin denizaltından balistik füze fırlatmaya hazırlandığına dair işaretler tespit edildiğini açıkladı.

Bu yıl art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri nedeniyle bölgede gerilimin artmasına neden olan Kuzey Kore’nin denizaltından balistik füze fırlatmaya hazırlandığı öne sürüldü. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Pyongyang’ın denizaltından balistik füze fırlatmaya hazırlandığına dair emareler tespit edildiği kaydedildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang’ın yaptığı hazırlıkların doğu kıyı kenti Sinpo’da tespit edildiğini duyurdu. SLBM olarak da adlandırılan denizaltından fırlatılan balistik füzelerin Sinpo’da üretilip test edildiğine dikkat çekilirken, gelişmenin ABD’nin bir uçak gemisini ortak tatbikatlar kapsamında Güney Kore’ye göndermesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Nükleer deneme bekleniyordu

Birleşmiş Milletler yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Pyongyang yönetimi bu yıl 18 füze denemesi gerçekleştirmişti. Güney Kore ve ABD, Eylül 2017’den bu yana nükleer test yapmayan Kuzey Kore’nin 7. nükleer testini yapmaya hazırlandığına dair işaretlerin olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore’nin, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in gelecek hafta Güney Kore ve Japonya’ya yapacağı ziyaretler sırasında nükleer test yapabileceği iddia edilmişti.