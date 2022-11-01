Güney Kore İçişleri Bakanı Sang-min, Cadılar Bayramı kutlamalarında yaşananlar için özür diledi

Güney Kore İçişleri Bakanı Lee Sang-min, başkent Seul’de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında 156 kişinin hayatını kaybettiği izdiham nedeniyle özür diledi.

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 156 kişi hayatını kaybetmiş, 152 kişi de yaralanmıştı. Ülkeyi yasa boğan facianın ardından, olay anında yetkililer tarafından hızlı ve gerekli müdahalenin yapılıp yapılmadığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Güney Kore Polis Şefi Yoon Hee-keun’un duruma müdahale edilmekte "yetersiz" kalındığını duyurmasının ardından Güney Kore İçişleri Bakanı Lee Sang-min de açıklama yaptı.

Müdahalede geç kalındı

Polisin olay öncesinde sayısız ihbar aldığını fakat müdahalede geç kalındığını ifade eden Hee-keun, yaşanan faciadan dolayı halktan özür diledi. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olayın açıklaması olmadığını da sözlerine ekleyen Hee-keun, "Bir erkek ve bir kız çocuğu babası olarak bu benim için çok üzücü. Bu gerçek dışı durumu kelimelerle ifade etmek çok zor" dedi.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham yaşandığını söylemişti.