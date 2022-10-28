Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’dan Putin’in Ukrayna restine yanıt

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güney Kore’nin Ukrayna’ya silah ve mühimmat tedarik etmesi halinde Seul-Moskova ilişkilerinin sarsılacağı şeklindeki açıklamasına “Ukrayna’ya her zaman insani ve barışçıl destek sağladık ve herhangi bir ölümcül silah sağlamadık” yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güney Kore’nin Ukrayna’ya silah ve mühimmat tedarik etmesi halinde Seul-Moskova ilişkilerinin sarsılacağı şeklindeki sözlerine Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’dan yanıt geldi. Ukrayna’ya insani yardım malzemesi sağladıklarının altını çizen Yoon, "Uluslararası toplumla koalisyon halinde Ukrayna’ya her zaman insani ve barışçıl destek sağladık. Ancak herhangi bir ölümcül silah sağlamadık" dedi. Buna rağmen konunun Güney Kore’nin egemenlik meselesi olduğunun altını çizen Yoon, "Bilmelisiniz ki Rusya dahil dünyadaki tüm ülkelerle barışçıl ve sağlam ilişkiler kurmak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin mesaj vermişti

Dün Moskova’da katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney ve Kuzey Kore’ye atıfla, "Güney Kore ile çok iyi ilişkilerimiz var ve hem Güney Kore hem de Kuzey ile her zaman diyalog kurma fırsatımız oldu. Ama artık biliyoruz ki, Güney Kore Ukrayna’ya silah ve mühimmat tedarik etmeye karar verdi" ifadelerini kullanmıştı. Putin, bunun gerçekleşmesi halinde Moskova-Seul ilişkilerinin sarsılacağını da sözlerine eklemişti.

Zelensky destek istemişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky geçtiğimiz Nisan ayında Güney Kore Ulusal Meclisi’ne yönelik yaptığı çevrimiçi konuşma sırasında, Güney Kore’den ülkenin Rusya’ya karşı mücadelesine destek için yardım sağlamasını istemişti. Seul’un Kiev’e yalnızca insani destek göndermesi ise Moskova ile olan ilişkileri korumaya yönelik bir denge politikası olarak yorumlanmıştı.