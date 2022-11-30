Güney Kore: "Çin ve Rus savaş uçakları hava savunma bölgemize girdi"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 2 Çin ve 6 Rus savaş uçağının ülkenin hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) girdiğini açıkladı. Uçakların Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği öğrenilirken, Seul tedbir olarak savaş jetlerini havalandırdı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin’e ait 2 H-6 bombardıman uçağı ile Rusya’ya ait 4 TU-95 bombardıman uçağı ve 2 SU-35 avcı uçağının yerel saatle 05.48 ile 12.36 arasında ülkenin hava savunma tanımlama bölgesinde (ADIZ) uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Ortak bir hava tatbikatı yaptıkları değerlendirilen Çin ve Rus uçaklarının Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği öğrenildi. Buna rağmen Seul yönetiminin tedbir olarak savaş jetlerini havalandırdığı kaydedildi.

Hava sahasından farklı

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan ADIZ, genelde ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor. Tanımlama bölgesi, yaklaşan askeri uçakların askeri tehdit olarak algılanıp uyarılması amacıyla kullanılıyor. ADIZ, bir ülkenin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda herhangi bir hava aracını tespit ve takip etmeye çalıştığı bölge olarak da biliniyor.