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Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba’yı kabul etti.
Politika 01.12.2021, 17:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu. Duba’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.