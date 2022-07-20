banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de

Gündoğmuş MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti

Antalya’da bir suredir hastanede tedavi gören MHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti.

Politika 20.07.2022, 22:20
Gündoğmuş MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti

Antalya’da bir suredir hastanede tedavi gören MHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti.

MHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan’ın bir suredir Antalya’da tedavi gördüğü hastanede bu akşam durumu ağırlaştı. Kıldan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kıldan’ın yarın ilçede düzenlenecek olan cenaze töreni sonrasında toprağa verileceği öğrenildi. Konu ile ilgili başsağlığı mesajı yayımlayan MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, "MHP Gündoğmuş İlçe Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Kıldan bey tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet diler, ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağolsun" sözlerine yer verdi.

Yorumlar (0)
23°
açık