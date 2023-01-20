(Güncellendi) Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev kalp ameliyatı oldu

Kazakistan’ın 82 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayevîn kalp ameliyatı olduğu açıklandı.

Kazakistan’da Nur Otan Partisi Eski Sözcüsü Aleksandr Aksyutits, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Nazarbayev’in başkent Astana’da bulunan bir hastanede detaylı bir kalp muayenesinden geçtiği açıklandı. Nazarbayev’in Sözcüsü Aydos Ukibay, sosyal medya paylaşımında, Nazarbayev’in kalp ameliyatı olduğunu belirterek, "Ameliyat başarılı geçti. Birinci Cumhurbaşkanın hayati tehlikesi yok ve tedavisi sürüyor" dedi.

83 yaşındaki Nazarbayev, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ülkesini yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019 Mart ayında Cumhurbaşkanlığı görevi Kasım Cömert Tokayev’e devretmişti.