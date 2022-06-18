Gümrük muhafaza ekiplerinden oto yedek parça kaçakçılarına darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Artvin, Trabzon, Gaziantep ve Mardin’de gerçekleştirilen operasyonlarda parçalanmak üzere yurda sokulup şase ve plaka bilgileri değiştirilen (change) 16 milyon 400 bin Türk lirası değerinde 25 adet tır çekicisi, 10 adet tır dorsesi ile parçalanan araçlara ait 639 adet yedek parça ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesi koordinesinde Sarp, Trabzon, Gaziantep ve Malatya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yurt dışından Türkiye’ye ticari amaçla girişi yapılan tırların parçalanarak yedek parça olarak satılacağı veya şase ve plaka bilgilerinin değiştirilerek (change) yurtiçinde kullanılacağı bilgisi elde edildi. Araştırmalarını daha da derinleştiren ekipler, özellikle Sarp ve Kapıkule Gümrük Kapıları’nı kullanarak yurda giriş yapan 25 adet tır çekiciyi ve 10 adet dorseyi yakın takibe aldı. Gümrük muhafaza ekiplerince bütün bilgi ve belgeler derlenerek savcılık talimatıyla operasyon başlatıldı. Operasyonların ilki Trabzon’da bulunan bir lojistik firmasına ait işyerine gerçekleştirildi. Ekiplerin yakın takibinde olan çalışır vaziyetteki tır çekicisi parçalanırken operasyon yapıldı. Söz konusu işyerinde yapılan detaylı aramada takipte olan 16 adet tır çekicisi ile 6 adet dorsenin daha önceden burada parçalandığı teyit edilirken, parçalanan araçlara ait birçok yedek parça ele geçirildi.

Operasyonların devamında Mardin’de bir hurda fabrikasında yine ekiplerin takibinde olan ve çalışır vaziyette olduğu bilinen bir tır parçalanmış olarak bulundu. Ekipler ayrıca parçalanmak üzere olan iki tırı da söz konusu adreste tespit edip, birçok parçalanmış araçlara ait yedek parçalara el koydu.

Bir diğer operasyonda ise araçların orijinal şase numarasının silinip başka bir şase numarası yazıldığı ve çekici kupalarının renklerinin de değiştirildiğini tespit eden ekipler, Gaziantep’te bir tamirhaneye baskın düzenledi. Burada yapılan detaylı aramada parçalanmış birçok yedek parça ele geçirildi.

Yapılan üç ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 16 milyon 400 bin Türk lirası olan parçalanmış veya parçalanmak üzere olan 25 adet tır çekicisi, 10 adet tır dorsesi ve bu araçlara ait 639 adet yedek parça ele geçirildi. Operasyonlarla ilgili soruşturmalara cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediliyor.