Gümrük Muhafaza ekipleri 226,9 kg esrar ile 246,8 kg kokain ele geçirdi

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 226,9 kg esrar, Dominik Cumhuriyeti’nden Kocaeli’ne gelen bir konteynerde ise 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Edirne ile Kocaeli’nde başarılı uyuşturucuyu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, birinci olayda Dominik Cumhuriyeti’nden Kocaeli’ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirdi. İkinci operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kg esrar yakalandı. Ekiplerin, uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.