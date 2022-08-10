banner528

banner549

banner547

Son Dakika
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Guatemala Dışişleri Bakanı Flores Türkiye’yi ziyaret edecek

Guatemala Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bcaro Flores, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Politika 10.08.2022, 10:39
Guatemala Dışişleri Bakanı Flores Türkiye’yi ziyaret edecek

Guatemala Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bcaro Flores, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle Bakan Flores’in 11 Ağustos günü 13. Büyükelçiler Konferansı’na bir hitapta bulunması, ayrıca sayın bakanımızla ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu