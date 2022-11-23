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Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz" ifadelerini kullandı.
Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz" ifadelerini kullandı.
Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz" ifadelerini kullandı.
Politika 23.11.2022, 13:38
Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz" ifadelerini kullandı.